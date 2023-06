Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0344 --Unbekannter raubt 81-Jährigen aus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 07.06.2023, 08:10 Uhr

Am Mittwochmorgen erbeutete ein bislang noch Unbekannter die Geldbörse und das Fahrrad eines 81 Jahre alten Mannes im Ostertor. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 08:10 Uhr verließ der 81-Jährige eine Bankfiliale im Herdentorsteinweg und war anschließend mit seinem Fahrrad unterwegs in Richtung Am Dobben. Dort hielt er kurz vor einem Geschäft, als der unbekannte Mann, der mit seinem eigenen Fahrrad unterwegs war, anhielt und ihn zu Boden stieß. Der Mann griff dem Senior in die Jackentasche und schnappte sich die Geldbörde, stieg auf das Fahrrad des 81-Jährigen und flüchtete in die Straße Außer der Schleifmühle.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug einen Vollbart und dunkelblaue Kleidung.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell