POL-HB: Nr.: 0348 --Notoperation nach Auseinandersetzung--

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 10.06.23, 16.40 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Samstag in einer Bar in der Bremer Innenstadt wurde ein 18 Jahre alter Heranwachsender lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Täter fest.

Der 18-Jährige hielt sich am Nachmittag mit einem 20 Jahre alten Freund in der Kneipe am Herdentorsteinweg auf. Das Duo geriet aus bisher ungeklärten Gründen mit zwei weiteren Gästen in einen Streit, der dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Der Heranwachsende wurde dabei mit den Scherben einer Glasflasche lebensgefährlich verletzt. Er eilte zu Fuß zur Wache der Bundespolizei am Bahnhof, von wo aus ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus brachte. Nach einer Notoperation bestand keine Lebensgefahr mehr. Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen die beiden 21 und 33 Jahre alten Angreifer noch in der Bar fest. Eine Haftprüfung und die weiteren Ermittlungen dauern an.

