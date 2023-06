Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0347 --Raubtaten in Mitte und Gröpelingen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte/Gröpelingen, OT Altstadt/In den Wischen, Zeit: 08.06.2023, 10:00 Uhr und 15:40 Uhr

Am Donnerstag kam es in Bremen zu zwei Raubtaten. Dabei konnten zwei junge Straßenräuber vorläufig festgenommen werden.

Gegen 10 Uhr war eine Rentnerin in ihrem elektrischen Rollstuhl auf dem Sieben-Faulen-Weg im Ortsteil In den Wischen unterwegs, als sich ihr zwei Männer näherten. Einer der beiden hielt den Rollstuhl der 75-Jährigen fest, während der andere diesen durchsuchte und die Geldbörse entwendete. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Gesche-Gottfried-Weg.

Die Polizei hofft, dass sich Zeugen finden, die das Duo im Umfeld des Sieben-Faulen-Weges beobachtet haben. Zum Aussehen der Täter konnte angegeben werden, dass einer einen dunklen Teint, ein fülliges Gesicht und füllige Lippen hatte. Der andere Mann war schmal und hatte helle Haare mit einem Rotstich. Beide trugen zur Tatzeit jeweils eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Gegen 15:40 Uhr war ein 17-Jähriger auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke in Richtung Martinistraße unterwegs und wurde von zwei Jugendlichen angesprochen. Plötzlich trat der 16-Jährige dem 17-Jährigen zunächst in die Kniekehle und schlug ihn im Bereich des Oberkörpers. Anschließend entriss er ihm die Goldkette vom Hals und flüchtete mit seinem 15-jährigen Begleiter in Richtung Böttcherstraße. Aufgrund der guten Täterbeschreibung und mithilfe einer zivilen Fahnderin der Bundespolizei konnten die beiden Jugendlichen kurze Zeit später in einer Straßenbahn von den alarmierten Einsatzkräften gestellt werden.

Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Smartphones/Handys, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld. Deswegen rät die Polizei: Achten Sie auf ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und versuchen Sie, ihre Goldketten und wertvollen Uhren möglichst nicht offen zu tragen. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell