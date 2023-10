Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Clio prallt gegen Baum

Lippe (ots)

Am Freitag, 13.10. gegen 23:25 Uhr kam es auf der Bentruper Straße zu einem Alleinunfall. Ein 25-jähriger Renault-Fahrer aus Lage geriet im Anschluss an einen Kreuzungsbereich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach Zeugenaussage sei der Fahrer mit rasender Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Der Fahrer zog sich durch den Unfall eine leichte Verletzung am rechten Bein zu, die im Klinikum Detmold ambulant behandelt wurde. Deutlich empfindlicher dürften die Folgen des Unfalls für den Führerschein des Lemgoers werden. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Zudem gab er gegenüber der Polizei zu, vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und nun muss er sich einem Strafverfahren verantworten. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste aus dem Acker geborgen und durch einen Abschlepper aufgeladen werden. Weitere Zeugen, die etwas zu der Fahrweise des Clio-Fahrers sagen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231/6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold zu melden.

