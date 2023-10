Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Polizei sucht Eigentümer eines gefundenen Kinderfahrrads.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Die Polizei hat ein herrenloses Kinderfahrrad in der Brunnenstraße entdeckt. Das Fahrrad stand unverschlossen auf der Zuwegung zum Gemeindebüro. Vermutlich stammt es aus einem Diebstahl. Es handelt sich um ein Kinderfahrrad, Hersteller: Talson, Modell: Aurora, Farbe: lila mit weiß-pinken Akzenten. Das Fahrrad ist in einem neuwertigen Zustand, hat schwarze Plastiksteckschutzbleche vorn und hinten, sowie eine Plakette der Polizei "Verkehrswacht 2023" am Rahmen. Wer kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise zur Herkunft des Rades nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell