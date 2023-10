Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Führerscheinloser LKW-Fahrer fährt sich fest und ruft Polizei.

Lippe (ots)

Der Fahrer eines Sattelzugs (MAN) mit Anhänger hat sich in der Hornoldendorfer Straße an einer Bahnbrücke mit Höhenbegrenzung festgefahren und rief am Donnerstagvormittag (12.10.2023) gegen 10:40 Uhr um polizeiliche Hilfe. Dabei hatte er bereits eine Ordnungswidrigkeit wegen eines Streckenverbots für LKW (Verkehrszeichen 253) begangen. Die Polizei konnte ihm helfen, die Bahnunterführung schadensfrei zu passieren. Bei der anschließenden Bearbeitung der Ordnungswidrigkeit stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis des Beschuldigten aufgrund der Überschreitung der 5-Jahres-Verlängerungspflicht für Inhaber der Führerscheinklasse CE abgelaufen war. Der Fahrer hatte somit den Sattelzug ohne gültige Fahrerlaubnis geführt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

