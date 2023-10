Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Unbekannter beschmiert Berufskolleg mit Graffiti.

Lippe (ots)

Am Hanse-Berufskolleg in der Johannes-Schuchen-Straße sprühte ein unbekannter Täter Graffiti an mehrere Außenwände und verursachte Sachschäden. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (10./11.10.2023). Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

