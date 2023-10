Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bushaltestellen beschädigt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend (11.10.2023) gegen 22:45 Uhr in der Siegfriedstraße hohe Sachschäden verursacht, indem sie die mehrere Scheiben einer Bushaltestelle zerstörten. Zuvor, gegen 22:25 Uhr, wurden auch die Glasscheiben einer Bushaltestelle in der Moritz-Rülf-Straße beschädigt. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger konnte vor Ort von der Polizei gestellt werden. Ein weiterer Tatverdächtige flüchtete fußläufig in Richtung eines Feldwegs.

Beschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen:

- männlich - ca. 20-30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - athletische Statur - dunkle Oberbekleidung, graue Jogginghose

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu flüchtigen Tatverdächtigen machen können und/oder Angaben zur Tat selbst machen können, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell