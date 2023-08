Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Renchen (ots)

Am Dienstag kam es aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung in einem Kreisverkehr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Sattelzugmaschine samt Auflieger und einem PKW. Der 51-jährige Fahrzeugführer des Sattelzugs fuhr hierbei in den Kreisverkehr ein, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dessen Höhe eine 31-jährige Skoda-Fahrerin mit ihrem zweijährigem Kind im Fahrzeug befand. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der jungen Mutter wurde jedoch angeraten, sicherheitshalber einen Kinderarzt aufzusuchen, um mögliche Verletzungen auszuschließen und die Beamten des Polizeireviers Achern darüber in Kenntnis zu setzen. Der Sachschaden des Skodas ist noch nicht bekannt. Die entstandenen Kosten an dem Sattelzug belaufen sich auf 2.000 Euro.

/ju

