POL-LIP: Augustdorf. Unbekannter Fahrzeugführer kollidiert mit geparktem Linienbus und flüchtet.

Lippe (ots) - Ein 45-jähriger Bielefelder beabsichtigte am Dienstagabend (10.10.2023) gegen 19 Uhr mit seinem VW Touran von der Tunnelstraße links in die Robert-Hanning-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 36-jährigen Oerlinghausener, der mit seinem Ford C Max die Tunnelstraße in Richtung Lage fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erhebliche Sachschäden erlitten. Beide Unfallbeteiligten ...

mehr