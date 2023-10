POL-LIP: Detmold. Brandstiftung auf Schulgelände.

Lippe (ots) - Am Dienstag (10.10.2023) wurden in Detmold vier Betrugsversuche übers Telefon angezeigt, bei denen die Betrüger sofort erkannt wurden, in einem Fall in Bad Salzuflen kam es jedoch zu einer Übergabe einer hohen Geldsumme. Eine ältere Frau übergab gegen 16 Uhr in der Breslauer Straße in Bad Salzuflen Bargeld an einen Betrüger, der wie folgt ...

mehr