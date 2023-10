POL-LIP: Bad Salzuflen. Geldkassette an öffentlicher Toilette entwendet.

Lippe (ots) - Unbekannte Tatverdächtige versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag (09./10.10.2023) zwischen 3 und 4 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Richthofenstraße einzubrechen. Die Täter brachen ihr Vorhaben aus bisher unbekannten Gründen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Aktivitäten beobachtet haben, werden gebeten, sich beim ...

