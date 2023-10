Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Luherheide. Imbisswagen angegangen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (09./10.10.2023) gegen 02:30 Uhr haben sich zwei unbekannte Täter im Lüerdissier Weg an einem Imbissfahrzeug zu schaffen gemacht. Nachdem die Polizei eintraf, flüchteten die Täter durch eine Hecke in Richtung der Stiftung Eben-Ezer bzw. Rintelner Straße. Trotz Fahndung blieben sie unauffindbar. Die Täter versuchten gewaltsam in den Innenraum des auf dem Bürgersteig abgestellten Fahrzeugs einzudringen und richteten zusätzlich mutwillig erheblichen Schaden an. Eine genaue Beschreibung der beiden männlichen Tatverdächtigen lautet wie folgt:

Tatverdächtiger 1:

- Männlich - Ca. 1,70 m groß - Helle Hose - Dunkle Oberbekleidung

Tatverdächtiger 2:

- Männlich - Ca. 1,65 m groß - Dunkle Hose - Helle Oberbekleidung

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

