POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Polizei stellt versuchten Einbruch bei Streifenfahrt fest.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09./10.10.2023) gegen 00:07 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in Schötmar einen akustischen Alarm bei einer Tankstelle in der Lageschen Straße. Bei genauerer Untersuchung stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, eine rückwärtige Tür aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Es entstand lediglich ein Schaden an der Tür. Die Täter flüchteten, ohne in das Innere der Tankstelle einzudringen. Es wurde kein Diebesgut entwendet. Zeugen, die in dieser Nacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Nummer 05231 6090 zu melden.

