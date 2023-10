Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fahrer schläft ein und kollidiert mit Baum.

Lippe (ots)

Ein 18-jähriger Mann aus Detmold verlor am Sonntagabend (08.10.2023) gegen 23 Uhr auf der Herforder Straße (L712) in Fahrtrichtung Lemgo die Kontrolle über seinen Audi A3. Er kam nachdem er eingeschlafen war von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden, inklusive Schäden am Grün, wird auf ca. 14.500 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

