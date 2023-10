Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mofa-Diebstahl.

Lippe (ots)

Ein schwarzer Motorroller/Mofa der Marke NOVA Motors wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (06./07.10.2023) in der Sprottauer Straße gestohlen. Das Fahrzeug war mit einem Schloss am Fahrradständer eines Mehrfamilienhauses gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

