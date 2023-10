Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gefährliche Körperverletzung durch Gruppe Jugendlicher.

Lippe (ots)

Ein 43-jähriger Detmolder wurde am Freitagabend (06.10.2023) gegen 21:30 Uhr in der Richthofenstraße von einer siebenköpfigen Gruppe angegriffen, nachdem er die Jugendlichen mehrfach zur Ruhe ermahnt hatte. Die Täter, augenscheinlich jugendliche männliche Personen zwischen 14 und 15 Jahren, brachten den Mann zu Boden und traten mehrfach auf ihn ein. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Ein Jugendlicher soll ein Messer gezückt haben, es jedoch nicht eingesetzt haben. Einer der Täter wurde als ca. 1,60 m groß und dick beschrieben. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

