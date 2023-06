Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Eigentümer eines Mountainbikes gesucht.

Die Polizei Lippe hat am Donnerstag (15.06.2023) ein Mountainbike in der Straße "Am Hinteren Kamp" sichergestellt. Das schwarze Herren-Mountainbike der Marke Bocas, Modell "Cross Sport", war herrenlos und unverschlossen an einem Gartenzaun abgestellt. Es besteht der Verdacht, dass es gestohlen wurde. Das Fahrrad ist mit einem goldenen Fahrradständer, einem Fahrradschloss am Lenker und einer silbernen Fahrradklingel ausgestattet. Wer kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

