Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (15.06.2023) auf einem Parkplatz in Detmold ereignet hat. Dabei wurde ein weißer BMW 1er beschädigt, der zum Tatzeitpunkt entweder auf dem Parkplatz beim ALDI-Markt in der Arminstraße (8:30 - 16:15 Uhr) oder auf dem Parkplatz bei dem Gartencenter Brockmeyer in der Niemeierstraße (16:30 - 17:15 Uhr) geparkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem Verkehrskommissariat unter 05231 6090 zu melden.

