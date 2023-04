Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Scheibe der Bahnhofsmission eingeschlagen - Bundespolizei stellt Renitenten

Köln (ots)

Heute Morgen (18.04.2023) zerstörte ein 22-Jähriger die Scheibe der Bahnhofsmission auf Gleis 1 des Kölner Hauptbahnhofs. Die Bundespolizei stellte den Geflohenen und leitete ein Strafverfahren ein.

Gegen 10:00 Uhr war der junge Mann aus Lennestadt mit den Mitarbeitenden der Bahnhofsmission in Streit geraten, weil er das gegen ihn vorliegende Hausverbot nicht akzeptieren und trotzdem Zutritt haben wollte. Er beschwerte sich lauthals, schlug schließlich die Scheibe ein und floh.

Die Bundespolizei eilte zum Tatort, ließ sich beschreiben, wie der Tatverdächtige aussah und stellte ihn wenig später am anderen Ende des Bahnhofs, wo er von Rettungskräften versorgt wurde. Zu den Verletzungen an seiner Hand gab er an, in Scherben gefasst zu haben.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen "Sachbeschädigung" ein.

