Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Randalierer auf Firmengelände.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (17.07.2023, 20:45 Uhr) randalierten zwei unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Friedrich-Bayer-Straße. Sie rissen eine Schranke aus der Bodenverankerung und setzten eine Europalette in Brand. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, 14-16 Jahre alt, blonde Haare, Brille, weißes T-Shirt. Täter 2: männlich, 14-16 Jahre alt, braune Haare, graue Adidas-Jacke, Jeans-Short. Die Polizei ermittelt wegen des vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330 zu melden.

