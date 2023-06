Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person und zwei Verletzten

Lippe (ots)

(KF)Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:10 Uhr, befuhr ein 56jährer LKW-Fahrer mit seinem Gliederzug, bestehend aus LKW mit Anhänger, die Holter Straße in Richtung Asemissen. An der Kreuzung Holter Straße / Dalbker Straße bog von rechts aus Richtung Heideweg ein 52jähriger Busfahrer mit seinem Kraftomnibus in die Kreuzung ein. In dem Bus befand sich lediglich ein Fahrgast. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Busfahrer derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 57jähriger einzige Fahrgast aus Oerlinghausen und der LKW-Fahrer wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser nach Bielefeld und Detmold verbracht. Der Verkehrsablauf ist an dieser Kreuzung durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Die Unfallursache, insbesondere wer zum Unfallzeitpunkt grünes Licht hatte, ist noch zu ermitteln. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam des PP Bielefeld und ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Holter Straße bleibt zur Spurensicherung und Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge vorerst gesperrt. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 / 6090, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell