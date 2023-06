Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Radfahrer von PKW angefahren

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 76jähriger Mann aus Lage mit seinem PKW VW die Hauptstraße vom Kreisverkehr Evenhausen in Richtung Asemissen. In Höhe der Dorfstraße fuhr er auf die Linksabbiegespur, um in die Dorfstraße einzubiegen. Nachdem er dort den Gegenverkehr passieren ließ, bog er nach links ein und übersah dabei einen 12jährigen Radfahrer aus Leopoldshöhe, der den links neben der Fahrbahn gelegenen Radweg ebenfalls in Richtung Asemissen befuhr. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der junge Radfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Bielefeld verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell