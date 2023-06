Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer mit Hund kollidiert

Weilerswist (ots)

In der Mittagszeit am 03.06.2023 befuhr ein Radfahrer einen asphaltierten Feldweg in Bereich Weilerswist. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits über 150km Fahrstrecke mit seinem Fahrrad absolviert. Zeitgleich wollte die 74-jährige Hundebesitzerin ihre beiden Hunde in ihr Fahrzeug einladen. Während sie mit einem der beiden Hunde beschäftigt war, entfernt sich der zweite Hund unbemerkt. Dieser lief hinter dem Radfahrer her. Der 58-jährige Mann registrierte zu spät den Hund, der sich von hinten näherte, ihn rechts überholte und dann vor das Rad lief. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer Dank seines Fahrradhelmes nur leicht. Nach ambulanter Behandlung durch den Notarzt konnte er selbstständig nach Hause fahren. Die eingesetzten Polizeibeamten fertigten eine Unfallanzeige und nahmen den Verkehrsunfall mit Personenschaden auf.

