Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag befuhr ein 55jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seinem PKW Ford die Beetstraße in Richtung Bad Salzuflen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Auto nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit drei PKW zusammen. Der Unfallverursacher und eine 56jährige Bad Salzuflerin, Fahrerin des zweiten PKW im Gegenverkehr, wurden durch den Aufprall verletzt und in Krankenhäuser nach Herford transportiert. Alle anderen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Drei der vier beteiligten PKW mussten eingeschleppt werden. Der Ford des Unfallverursachers wurde zur Überprüfung auf technische Mängel sichergestellt. Zeugen zum Unfallhergang mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell