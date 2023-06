POL-PDLU: (Frankenthal) - Erster Strohhutfesttag

Speyer (ots) - Am Mittwochmorgen kam es zu insgesamt zwei Verkehrsunfällen zwischen jeweils einem beteiligten Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. In der Maximilianstraße übersah ein Postzusteller beim Wiedereinfahren auf die Fahrbahn einen von links kommenden Radfahrer, welcher hierdurch stürzte und sich leicht verletzte. In der Auestraße wollte eine 57-Jährige Pkw-Fahrerin vom Industriehof kommend nach links in die ...

