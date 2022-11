Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach mehreren Autoaufbrüchen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen in der Sophienstraße sowie in einer Tiefgarage in der Kaiserallee in Karlsruhe an mehreren Autos die Seitenscheiben ein. Aus einem in der Sophienstraße abgestellten Taxi entwendeten die Unbekannten ein Mobiltelefon. Offenbar wurde aus einem weiteren, an der Sophienstraße geparkten Wagen nichts entwendet. Ob aus den drei Fahrzeugen, die in der Tiefgarage standen etwas gestohlen wurde, ist derzeit auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West telefonisch unter der Rufnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell