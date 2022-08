POL-VK: Alkoholisierte Autofahrerin flüchtet von Unfallstelle

Völklingen (ots) - In der Nacht vom 04.08.2022 auf den 05.08.2022 wurden an der Weiheranlage des ASV Ludweiler in der Straße In der Potterschdell auf dem Heidstock in Völklingen mehrere Mülleimer und ein Boot beschädigt. Dabei wurden zudem die Deckel der Mülleimer entwendet. Es entstand Sachschaden von geschätzten 400EUR. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, soll sich mit der PI Völklingen in ...

