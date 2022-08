Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Körperverletzung und Nötigung

Völklingen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kann es am 06.08.2022 gegen 13:15 Uhr in Fürstenhausen. Ein 45-jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Landstraße von Gersweiler in Richtung Klarenthal. Hier wurde er zunächst von einem schwarzen Audi mit französischen Kennzeichen bedrängt. Schließlich überholte ihn der Autofahrer und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Anschließend stieg der Fahrer des Audis aus und fing an auf den Motorradfahrer einzuschlagen, welcher mit seinem Fahrzeug umfiel. Erst als ein Zeuge dem Motorradfahrer zu Hilfe kam, setze sich der Mann wieder in sein Auto und flüchtete in Richtung Großrosseln. Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer nur leicht im Gesicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell