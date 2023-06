Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Speyer (ots)

Am Mittwochmorgen kam es zu insgesamt zwei Verkehrsunfällen zwischen jeweils einem beteiligten Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. In der Maximilianstraße übersah ein Postzusteller beim Wiedereinfahren auf die Fahrbahn einen von links kommenden Radfahrer, welcher hierdurch stürzte und sich leicht verletzte. In der Auestraße wollte eine 57-Jährige Pkw-Fahrerin vom Industriehof kommend nach links in die Franz-Kirrmeier-Straße abbiegen. Hierbei wurde der von links, auf dem Radweg fahrende, Radfahrer übersehen, wodurch auch dieser stürzte. Der Radfahrer verletzte sich am Kopf und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Viele schwere Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter: www.ich-trag-helm.de. Polizeipräsidium Rheinpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell