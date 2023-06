POL-PDLU: Eigentümer nach Fahrraddiebstahl gesucht

Speyer (ots) - In der Nacht zum Mittwoch gegen 03:05 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür eines Barbershops in der Auestraße auf. Anschließend entwendete der Täter ca. 150 Euro Bargeld und vier neuwertige Haarschneidemaschinen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an ...

