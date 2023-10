Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mann leistet Widerstand.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (06.10.2023) gegen 16:10 Uhr randalierte ein 41-jähriger Mann auf dem Fußballplatz der Eichenallee. Die Polizei wurde von anderen Sportplatznutzern alarmiert, da der 41-Jährige und sein Begleiter Jugendliche angriffen und belästigten. Bei der Überprüfung seiner Personalien spuckte der Randalierer in die Richtung der Polizisten und versuchte bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren, eine 55-jährige Polizistin mit dem Ellenbogen am Kopf zu treffen. Nachdem der Mann erst beruhigt werden konnte, sollte er nach der Feststellung seiner Personalien entlassen werden. Da er jedoch dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er zur Durchsetzung in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wird nun wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

