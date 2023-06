POL-HI: Verstoß gegen das Pflichtversicherungesetz; Fahren unter Einfluss diverser Betäubungsmittel - Polizei stoppt Verkehrssünder

Hildesheim (ots) - Alfeld Ein 32-jähriger war am Freitagnachmittag, 23.06.2023, gegen 14.30 Uhr in Alfeld, Sedanstraße, in einem dortigen Einkaufsmarkt der Meinung, er könne einkaufen ohne zu bezahlen. Hinter dem Kassenbereich wurde er von dem Hausdetektiv kontrolliert und erwischt. Er hatte Lebensmittel und Spirituosen im Wert von 10,- Euro in seine Tasche gesteckt. Die Quittung, eine Strafanzeige und Hausverbot, bekam er trotzdem,./tsc Rückfragen bitte an: ...

