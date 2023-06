Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährliches Wendemanöver

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Hildesheim (mau) - Am 25.06.2023 kam es gegen 14:05 Uhr auf der Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Hameln in Höhe Hildesheim-Himmelsthür zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Im Zuge der durchgeführten Unfallaufnahme konnte folgender Hergang rekonstruiert werden: Ein 50jähriger Mann aus Hildesheim befuhr mit seinem Citroen den Beschleunigungstreifen der Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Hameln an der Auffahrt Himmelsthür. Noch bevor er in den direkten Auffahrtsbereich mit unterbrochener Linie gelangte, wollte er über die gesamte Fahrbahn wenden, um anschließend in Richtung Hildesheim weiterzufahren.

Hierbei übersah er die auf der Fahrbahn der Bundesstraße 1 befindliche 64jährige Hildesheimerin mit ihrem VW, die in Richtung Hameln weiterfahren wollte.

Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die enormen Kräfte wurde der Frontstoßfänger des Citroen nahezu vollständig von der Karosserie gerissen. Der 50jährige konnte sein Fahrzeug noch auf der Fahrbahn zum Stehen bringen.

Die 64jährige Fahrerin des VW kam in der Folge im Seitenraum bzw. auf dem dortigen Radweg rechtsseitig der Fahrbahn zum Stehen. Die gesamte rechte Fahrzeugseite des VW wurde beschädigt.

Glücklicherweise gerieten die Unfallbeteiligten nicht in den Gegenverkehr und es befanden sich keine Personen auf dem Rad-/Fußweg.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der B1 in Richtung Hameln gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Hildesheim konnte an der Unfallstelle vorbeifahren. Eine Prüfung der Fahrtauglichkeit ergab bei den Unfallbeteiligten keine Auffälligkeiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell