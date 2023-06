POL-HI: Alfeld Geldbörse entwendet

Hildesheim (ots) - Alfeld/OT Dehnsen Am Freitagabend, 23.06.2023, gegen 23.00 Uhr, kam es in 31061 Alfeld/OT Dehnsen, An der Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Delligser befuhr mit einem Leichtkraftrad die Bundesstraße in Richtung Elze und stieß am Ortseingang in Dehnsen an einer Fahrbahnverschwenkung gegen ein Verkehrszeichen. Durch den Sturz zog er sich mehrere Brüche zu und wurde zur ...

mehr