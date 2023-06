Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Sibbesse Gegen Fahrzeugtür getreten

Hildesheim (ots)

Alfeld/Sibbesse

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Samstag, 24.06.2023 auf Sonntag, 25.06.2023, gegen 01.30 Uhr, in 31079 Sibbesse, Petzer Straße. Ein 49-jähriger Lamspringer war mit seinem PKW aus Richtung Sibbesse kommend, in Richtung Petze unterwegs, als er auf der Petzer Straße am Ortsausgang eine männliche Person auf der Fahrbahn bemerkte. Da diese Person einen hilfesuchenden Eindruck gemacht habe, habe der Lamspringer angehalten. In diesem Moment sei eine 2. männliche Person aus dem Seitenraum gekommen und habe unvermittelt gegen die Beifahrertür getreten. Dadurch sei an der Tür erheblicher Schaden entstanden. Die 2. Person sei nach dem Tritt, vermutlich alkoholisiert, nach hinten umgefallen. Nach Angaben des Geschädigten sollen die beiden Männer jeweils ca. 50 Jahre alt gewesen sein. Die eine Person habe einen Vollbart gehabt und die 2. Person ein weißes T-Shirt getragen. Möglicherweise waren auch noch weitere Personen in der Nähe. Hinweise auf die Personen nimmt die Polizei Alfeld unter Tel. 05181/80730, entgegen./tsc

