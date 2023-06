Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Versuchter Wohnungseinbruch

Hildesheim (ots)

Alfeld

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Nacht zum Samstag, 24.06.2023, gegen 01.00 Uhr, in Alfeld/OT Röllinghausen, in der Straße Untere Steinkuhle. Durch Geräusche wurde die 80-jährige Bewohnerin aufmerksam und begab sich in das Wohnzimmer. Dort stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter das Wohnzimmerfenster bereits aufgehebelt hatte. Aufgrund dahinterstehendem Mobiliars ließ sich das Fenster jedoch nicht weiter öffnen. Als die Bewohnerin das Licht im Haus eingeschaltet hatte, flüchtete der Täter vom Tatort. Es kam zu keinem weiteren Schaden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/80730, zu wenden./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell