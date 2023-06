Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (erb). Am 24.06.2023, gegen 18:20 Uhr, kam es in Söhlde zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt worden sind. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine 26-jährige VW-Fahrerin die Hildesheimer Straße, um an der Kreuzung Woltwiescher Straße/Bürgermeister-Burgdorf-Straße/Steinbrücker Weg weiter in Richtung Steinbrück zu fahren. Hierbei übersah sie die bevorrechtigte, von rechts kommende Unfallgegnerin, welche die Woltwiescher Straße in ihrem Opel in Richtung Bürgermeister-Burgdorf-Straße befahren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Durch den Unfall wurde die 30-jährige Opelfahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Führerin des VW sowie eine weitere 54 Jahre alte Insassin des Autos wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf grob 10000 EUR geschätzt.

Neben der Polizei Bad Salzdetfurth waren auch die Freiwillige Feuerwehr Söhlde, zwei Rettungswagen sowie zwei Abschleppunternehmer im Einsatz. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen und ermittelt nun gegen die VW-Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell