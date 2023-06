Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorrad-Aktionstag "Kaffee statt Knöllchen" am Weinberg und Roten Berg

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (wun). Am Samstag, den 24.06.2023, führte die Polizei eine Präventionsveranstaltung unter dem Motto "Kaffee statt Knöllchen" in den Bereichen Roter Berg und Weinberg durch.

Die Einsatzkräfte richteten ihre Kontrollstelle zunächst am Parkplatz des Sportplatzes in Diekholzen und anschließend am Parkplatz des Restaurants am Weinberg ein. Bei sonnigem Wetter konnte an den beliebten Strecken eine starke Frequentierung von Motorrädern beobachtet werden. Gemeinsam mit logistischer Unterstützung durch die Verkehrswacht sowie personeller Vertretung der Motorradstaffel der Johanniter Hildesheim standen die Polizeibeamten zu Gesprächen bereit.

Bei den insgesamt 53 Motorradkontrollen wurden die festgestellten geringfügigen Ordnungswidrigkeiten jedoch nicht mittels Verwarngeld geahndet. Stattdessen stand der präventive Charakter im Vordergrund, sodass den Fahrzeugführenden mündliche Verwarnungen ausgesprochen wurden. Bei einem Kaffee oder Kaltgetränk wurden die Motorradfahrenden im anschließenden verkehrserzieherischen Gespräch hinsichtlich der Gefahren im Straßenverkehr und der Notwendigkeit von gegenseitiger Rücksichtnahme sensibilisiert. Viele kontrollierte Personen nutzten die Gelegenheit, um bei einer Geräuschmessung die Lautstärke ihres Motorrades überprüfen zu lassen. In diesem Zuge wurde insbesondere auf die wiederkehrenden Lärmbelästigungen für die Anwohner der umgebenden Orte aufmerksam gemacht.

Der Bürgermeister der Gemeinde Diekholzen, Herr Matthias Bludau, sowie der Ortsbürgermeister von Nette, Herr Felix Uhde, verschafften sich vor Ort persönlich ein Bild von der Präventionsveranstaltung und den Kontrollen. Außerdem besuchten mehrere Anwohnerinnen und Anwohner die Kontrollstellen und kamen mit den eingesetzten Kräften und den Motorradfahrenden ins Gespräch.

Insgesamt stieß der Motorrad-Aktionstag auf eine positive Resonanz. Die Kontrollstellen waren gut besucht und die meisten Verkehrsteilnehmenden zeigten Einsicht und Verständnis für die Belange der Polizei und der Anwohnerschaft.

Weitere Kontrollaktionen sind für die bereits laufende Motorradsaison vorgesehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell