POL-HI: Auto streift Fahrrad beim Abbiegen und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - Bockenem: Am 21.06.23, zwischen 17:55 und 18:10 Uhr hat ein bisher unbekannter Sattelzug in Bockenem in der Walter-Althoff-Straße Höhe der Firma AGRAVIS, beim Wenden einen Zaun sowie einen Sauganschluss zur Wasserentnahme beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zu dem Sattelzug kann angegeben werden, dass die Sattelzugmaschine rot ist und ein Fabrikat der Firma MAN sei. ...

