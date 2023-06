POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots) - (fkl)Zwischen dem 20.06.2023, 19:30 Uhr und dem 22.06.2023, 12:30 Uhr versuchten Unbekannte erfolglos den Katalysator eines parkenden Autos zu entwenden. Dieses wurde zuvor in 31028 Gronau OT Wallenstedt, An der Riedemühle abgestellt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter Tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim ...

mehr