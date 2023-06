Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jagdwilderei in Hornsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Lamspringe (gen) - Ein Spaziergänger bemerkte am Vormittag des 22.06.2023 auf einem Feldweg in Hornsen, bei dem es sich um die Verlängerung der Straße An der Kapelle handelt, eine frische Blutspur die auf den Anschuss eines Wildtiers hindeutete. Eine Nachsuche mithilfe eines Schweißhundes ergab, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Wildsau geschossen und abtransportiert wurde. Da das betroffene Revier derzeit nicht an einen Jagdberechtigten verpachtet ist, handelt es sich hierbei um den Straftatbestand der Jagdwilderei. Zeugen, die in der Nacht vom 21.06.2023 auf den 22.06.2023 einen solchen Vorgang beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell