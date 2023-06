Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Gronau - Wallenstedt; Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl aus einem Sattelauflieger auf der K 415

Hildesheim (ots)

(bur) Im Tatzeitraum von Mittwoch auf Donnerstag, den 21/22.06.2023, kam es an einem weißen Sattelauflieger, der in der Baustelle auf der K 415 zwischen Wallenstedt und Heinum abgestellt war, zu einem Dieseldiebstahl. Es wurden knapp 400 L Dieselkraftstoff aus dem Tank der Zugmaschine gepumpt und wahrscheinlich mit mehreren Kanistern in einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, die verdächtige Personen oder Kfz in der Zeit von 19:00 - 07:00 Uhr wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze unter T. 05068-93030 oder der Polizeitstaion Gronau unter der T. 05182-923370 zu melden. Insgesamt gehet die Polizei von einem Schaden in Höhe von 800 EUR aus, weil der Tankdeckel gewaltsam geöffnet und beschädigt worden ist. Ein Verantwortlicher des geschädigten Bauunternehmens aus Großefehn hatte am Donnerstag die Polizei verständigt, die ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet hat.

