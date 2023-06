POL-HI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und des Polizeikommissariats Alfeld - Auseinandersetzung auf der Leinebrücke in Alfeld

Hildesheim (ots) - Sarstedt/Giften - (jb) Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 20.06.23, 08.00 Uhr bis 21.06.23, 20:15 einen VW Caddy in Rot, der auf dem Parkplatz des Giftener Sees am Jeinser Weg geparkt war. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs mit Ingolstädter Kennzeichen geben können, werden gebeten, die Polizei in Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850. Rückfragen bitte an: ...

