Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 26. Mai kam es gegen 12:30 Uhr im Bereich des Bahnübergangs der B403 in Neuenhaus an der Nordhorner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein niederländisches Wohnmobil die Schranke in Fahrtrichtung Neuenhaus touchiert und dabei beschädigt hat. Anschließend sei dieser kurzzeitig angehalten und habe sich dann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell