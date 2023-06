Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Verteilerkasten beschädigt

Hildesheim (ots)

ALFELD (vos). In der Nacht von Freitag, 23.06.2023, auf Samstag wurde in der Straße Antonianger im Einmündungsbereich zur Bergstraße ein Verteilerkasten durch Vandalismus beschädigt. Der oder die unbekannten Täter stießen den Verteilerkasten um, so dass wenigstens das Gehäuse beschädigt wurde. Zu Beeinträchtigungen für die Anwohnenden kam es nach bisherigem Kenntnisstand nicht. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181-8073-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

