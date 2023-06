Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter schießt auf Taube; Zeugenufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/BORNUM (erb). Am 24.06.2023, zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr, bemerkten zwei Anwohner der Georg-Schwemann-Straße in 31167 Bockenem/Bornum eine Taube, welche in ihrem Garten zu Boden fiel. Beim genaueren Nachsehen sahen die beiden, dass im Körper des verendenden Tieres ein Geschossbolzen steckte. Vermutlich schoss jemand mit einer Armbrust oder Ähnlichem auf das Lebewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 050639010 entgegen.

