POL-HI: Alfeld Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Hildesheim (ots) - SÖHLDE (erb). Am 24.06.2023, gegen 18:20 Uhr, kam es in Söhlde zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt worden sind. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine 26-jährige VW-Fahrerin die Hildesheimer Straße, um an der Kreuzung Woltwiescher Straße/Bürgermeister-Burgdorf-Straße/Steinbrücker Weg weiter in Richtung Steinbrück zu fahren. Hierbei übersah sie die bevorrechtigte, ...

mehr