Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Alkoholisiert mit Leichtkraftrad gestürzt

Hildesheim (ots)

Alfeld/OT Dehnsen

Am Freitagabend, 23.06.2023, gegen 23.00 Uhr, kam es in 31061 Alfeld/OT Dehnsen, An der Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Delligser befuhr mit einem Leichtkraftrad die Bundesstraße in Richtung Elze und stieß am Ortseingang in Dehnsen an einer Fahrbahnverschwenkung gegen ein Verkehrszeichen. Durch den Sturz zog er sich mehrere Brüche zu und wurde zur stationären Behandlung der Helios-Klinik Hildesheim zugeführt. Zeugen hatten beobachtet, dass der Kradfahrer zuvor bereits in sogenannten Schlangenlinien gefahren sei. Die Überprüfung durch die Polizeibeamten bestätigte, dass der Delligser alkoholisiert war. Für das eingeleitete Strafverfahren wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen. Am Leichtkraftrad und dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell