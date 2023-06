POL-HI: Alfeld Ladendieb erwischt

Hildesheim (ots) - Alfeld Zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Nacht zum Samstag, 24.06.2023, gegen 01.00 Uhr, in Alfeld/OT Röllinghausen, in der Straße Untere Steinkuhle. Durch Geräusche wurde die 80-jährige Bewohnerin aufmerksam und begab sich in das Wohnzimmer. Dort stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter das Wohnzimmerfenster bereits aufgehebelt hatte. Aufgrund ...

